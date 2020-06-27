Тульская медсестра в купальнике Надежда Жукова стала брендом

В Туле начали выпускать толстовки с изображением известной на весь мир медсестры Надежды Жуковой.

Теперь рисунок девушки в купальнике под костюмом химзащиты стал брендом. На толстовке, кроме принта, напечатана надпись «Tula=Guns+Girls». В переводе — «Тула=Оружие+Девушки».

Напомним, слава пришла к медсестре весной этого года в социальных сетях и разошлась по всему миру — девушка пришла на работу в резонансном виде. Из-за того, что в костюме очень жарко и трудно работать Анастасия Жукова надела под него купальник, чем вызвала бурю эмоций и новостей вокруг себя.

Девушка долго скрывалась от внезапно рухнувшей на нее славы, а совсем недавно она стала лицом спортивного бренда.