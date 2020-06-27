Поправки в Конституцию РФ закрепляют ответственное отношение к животным



Необходимость ответственного отношения к животным будет закреплена в Конституции. Важно формировать культуру гуманного обращения с животными, не допускать проявления жестокости к ним.

Юлия Черникова, волонтер, защитник животных:

– Вот уже много лет я занимаюсь спасением животных – подбираю, лечу и пристраиваю в добрые руки искалеченных, старых и больных, ставших никому не нужными и потому брошенных людьми на произвол судьбы. Поэтому считаю, что очень важно закрепить в Основном законе страны необходимость ответственного отношения к тем, кого мы приручили. Если человек заводит кошку, собаку или другое животное, он берет на себя огромную ответственность и обязан позаботиться о том, чтобы живое существо было накормлено, обихожено, здорово и привито.

Фото: img.gazeta.ru