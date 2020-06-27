В Туле африканец «разводил» женщин на деньги

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области задержан гражданин одной из африканских стран, подозреваемый в совершении мошенничества.

По версии правоохранителей, африканец вступил в переписку с 46-летней тулячкой. На протяжении месяца пара общалась в мессенджерах через онлайн-переводчик. Мужчина представился иностранным военным, выполняющим международную миссию в Афганистане. Практически сразу лже-офицер предложил даме выйти за него замуж.

Мужчина рассказал, что скоро собирается на дембель и за время службы у него накопилась крупная сумма в иностранной валюте. Он предложил женщине помочь ему переправить деньги в Россию.

«Позже по электронной почте с зарубежного домена женщине поступили инструкции, как она должна получить деньги. Для этого якобы было необходимо финансово отблагодарить лиц, которые не будут досматривать дипломатическую почту с денежными средствами. Потерпевшая взяла кредит в банке и совершила три платежа на сумму 1 миллион 170 тысяч рублей. После этого общение со стороны жениха прекратилось. Тулячка поняв, что стала жертвой брачной аферы обратилась в полицию», — говорится в сообщении ведомства.

Уже скоро тульские полицейские задержали предполагаемого преступника. Выяснилось, что никакого отношения к военной службе он не имеет, а при общении использовал чужую фотографию.