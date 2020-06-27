Где в Белевском районе можно увидеть засечные укрепления (ВИДЕО)

В Белёвском районе сохранилось немало мест, где можно увидеть остатки древних укреплений Засечной черты и другие, связанные с ней, исторические объекты.

В глубокой древности Большая засечная черта проходила через всю территорию Тульской области. На участке между Тулой и Венёвом лесов не было, поэтому засеки шли в две линии. И только в Белёвском крае с запада на восток тянулось целых пять засечных линий. Кроме того, они дополнялись двумя перпендикулярными засеками, шедшими с юга на север для обороны от нападений с запада. Белёвские краеведы уже долгое время изучают засечные укрепления района. Остатки многих из них сохранились и по сей день. Их можно увидеть своими глазами.