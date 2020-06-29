Тульский облизбирком изготовил бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию РФ

5 июня состоялась приемка бюллетеней членами избирательной комиссии Тульской области.

— После подписания президентом России Владимиром Путиным Указа «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» мы изготовили и сегодня передаем «Главному центру специальной связи» бюллетени для общероссийского голосования для доставки в территориальные избирательные комиссии. Всего 1 180 213 штук – в соответствии с числом избирателей, зарегистрированных на территории Тульской области. Из них 215385 – для голосования с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней, – рассказал журналистам председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

Бюллетень содержит разъяснение о порядке его заполнения, вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и два варианта ответа «Да» и «Нет».

Павел Веселов пояснил, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией ЦИК России внесены изменения в Порядок проведения голосования, которые позволят избежать очередей и скоплений на избирательных участках 1 июля. Особенность предстоящего события – возможность сделать свой выбор не только в день голосования, но и за 6 дней до него, начиная с 25 июня. Для этого необходимо прийти на избирательный участок или вызвать представителей УИК на дом.

Кроме того, можно проголосовать по месту фактического нахождения. С 5 июня жители региона могут подать заявление для голосования по месту нахождения через портал «Госуслуги», в МФЦ, территориальные комиссии. С 16 по 21 июня прием заявлений будет проходить и в участковых комиссиях.

Исполняющий обязанности начальника регионального управления «Главного центра специальной связи» Сергей Осипченко сообщил, что бюллетени будут доставлены в 29 территориальных избирательных комиссий Тульской области в течение следующей недели.

— Сотрудничеству Центризбиркома и «Главному центру специальной связи» более 10 лет. Мы осуществляем перевозку избирательных бюллетеней. Одна из самых главных задач, которая стоит перед нами – обеспечить сохранность и доставить в строго указанный срок", – сказал он.