В Кимовском районе завершены посевные работы

Кимовские труженики сельскохозяйственной отрасли успешно завершили посевные работы.
Общая посевная площадь в этом году за счет озимых культур увеличилась более, чем на полторы тысячи гектаров и составила 48486 га. Яровые культуры занимают 28779 га.
В структуре посевных площадей увеличились посевы яровой пшеницы, которые составляют 7910 га. Остальные ранние зерновые культуры – на уровне прошлого года: ячмень занимает 63161 га, горох – 274, овес – 630 Существенно увеличена площадь посева гречихи: с 485 га в прошлом году, до 663 в текущем. Из масленичных культур посеяно 600 га подсолнечника, 5803 – рапса, 4984 – сои. Картофель занял 1123 га, остальные овощи – 38 га. Кормовые культуры пока посеяны на 393 га. Однако, овощи и однолетние травы еще планируют сеять ООО «Лонгин» и ООО «Домодедовский агросоюз».