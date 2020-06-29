В Кимовском районе завершены посевные работы



Кимовские труженики сельскохозяйственной отрасли успешно завершили посевные работы.

Общая посевная площадь в этом году за счет озимых культур увеличилась более, чем на полторы тысячи гектаров и составила 48486 га. Яровые культуры занимают 28779 га.