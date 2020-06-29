Ремонт на Масловско-Песоченском водозаборе: ряд улиц в Туле останутся без воды

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что на Масловско-Песоченского водозаборе со 2 по 3 июля будут проходить плановые ремонтные работы по подготовке к работе в зимних условиях.

В связи с этим с 8:00 2 июля до 8:00 3 июля ожидается пониженное давление холодной воды в Южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города Тулы.

В частности, речь идет о части Тулы южнее улицы Гоголевской, квартале ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская — Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя», в п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

Совсем не будет воды в это же время в поселках: Косая гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо- Басово, Скуратовских поселках, д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны, воинском городке Берники, д.Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово.