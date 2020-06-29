В Тульской области снизился темп прироста заболевших коронавирусом

Губернатор Алексей Дюмин обсудил на совещании с членами правительства и заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом эпидемиологическую обстановку в регионе.

В регионе вторую неделю сохраняется тенденция к снижению темпов прироста заболеваемости, увеличивается свободный коечный фонд.

«Исходя из обстановки и показателей, на которые мы ориентируемся, с сегодняшнего дня мы делаем очередной шаг в сторону снятия ограничений. При этом важно, чтобы требования Роспотребнадзора неукоснительно соблюдались всеми предприятиями и организациями, которые приступили к работе», — подчеркнул Алексей Дюмин.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева на карантине находятся менее 900 человек. Вторую неделю на 20% снижается число пациентов, госпитализированных с диагнозом «пневмония». Темп прироста заболевших коронавирусом по области снизился до 1,22%. Коэффициент прироста не превышает 0,9%.

В Тульской области проводится 190 тестирований на 100 тысяч человек - один из самых высоких в ЦФО. По предварительной информации, значительная часть жителей Тульской области уже выработали иммунитет к коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк сообщил, что число выписавшихся пациентов превышает число госпитализированных. За прошлую неделю в регионе выздоровели и были выписаны из стационаров 722 человека. Свободно 647 коек.

По информации начальника УМВД России по Тульской области Сергея Галкина, за прошедшую неделю было составлено порядка 300 административных протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах. Сотрудники полиции продолжат контролировать соблюдение действующих ограничений.

Согласно докладу начальника Главного управления МЧС по Тульской области Алексея Павлова за прошедшие выходные пляжи на территории региона посетили более 20 тысяч отдыхающих. На каждом пляже дежурят спасатели. Происшествий не допущено.

Ведется работа по оборудованию и включению в реестр разрешенных пляжей 42 мест отдыха у воды, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.