За выходные тульские спасатели осмотрели 48 водоёмов

27 и 28 июня сотрудники МЧС продолжали патрулировать водные объекты Тульской области.

Помимо специалистов ГИМС и отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления к рейдам также привлекались сотрудники полиции и представители администраций районов.

В ходе патрулирований гражданам разъясняли правила безопасного поведения на воде и инструктировали по мерам пожарной безопасности. Было осмотрено 48 водоемов, проинструктировано более 500 отдыхающих.

Одновременно проверяли и судовладельцев. Судовладельцам, не выполняющим требования выдавались протоколы о нарушениях, наиболее частым из которых явилось нахождение на борту судна граждан без спасательных жилетов.