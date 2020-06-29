За выходные тульские спасатели осмотрели 48 водоёмов

За выходные тульские спасатели осмотрели 48 водоёмов

27 и 28 июня сотрудники МЧС продолжали патрулировать водные объекты Тульской области. 

Помимо специалистов ГИМС и отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления к рейдам также привлекались сотрудники полиции и представители администраций районов.

В ходе патрулирований гражданам разъясняли правила безопасного поведения на воде и инструктировали по мерам пожарной безопасности. Было осмотрено 48 водоемов, проинструктировано более 500 отдыхающих.

Одновременно проверяли и судовладельцев. Судовладельцам, не выполняющим требования выдавались  протоколы о нарушениях, наиболее частым из которых явилось нахождение на борту судна граждан без спасательных жилетов.

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