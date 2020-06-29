﻿Глава региона ознакомился с итогами реставрационных работ в усадьбе дворян Мосоловых в Дубне

Губернатор Алексей Дюмин ознакомился с благоустройством прилегающего парка, осмотрел помещение ЗАГСа и посетил музейные экспозиции, посвященные истории металлургического производства в России и дворянского рода Мосоловых. Также он посмотрел подлинные экспонаты и архивные документы в кабинете и гостиной Алексея Мосолова.



Дубна вошла в масштабный проект празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты. Усадьба Мосоловых является не только одной из визитных карточек Дубны, но и всей Тульской области. Работа велась не только на региональные и муниципальные средства, но и с привлечением федеральных ресурсов. Кроме того, серьёзную поддержку оказали промышленные предприятия региона.

— Общими усилиями мы смогли сделать то, чего так долго ждали жители – восстановили усадьбу. Мы начали прорабатывать этот проект в 2016 году. Когда я был здесь два года назад, до завершения работ было ещё далеко. А сегодня мы видим полностью восстановленный объект, — подчеркнул Губернатор.

Глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов сообщил, что ансамбль усадьбы Мосоловых — объект культурного наследия регионального значения, яркий и характерный образец промышленной усадебной архитектуры XVIII–XIX вв. В 2016 году жильцы дома Мосоловых были расселены в новое здание, которое было построено за счет внебюджетных средств.

В 2017 году по программе «Охрана окружающей среды Тульской области» расчищен пруд.

В 2017—2018 гг. по программе «Народный бюджет» благоустроен парк.

В 2018 году по проекту 500-летия Тульского кремля отреставрирован главный дом.

В 2019 году за счет межбюджетных трансфертов министерства природных ресурсов и экологии Тульской области отремонтированы часть внутренних помещений и соседнее здание, благоустроена прилегающая территория.

В 2020 году за счет спонсорских средств создана музейная экспозиция.

Кирилл Грузов доложил главе региона и о планах по дальнейшему благоустройству территории усадьбы. В частности, по словам главы администрации, планируется создать парк скульптур на воде и благоустроить набережную.

Алексей Дюмин отметил важность наполнения комплекса культурными событиями и поручил министру культуры Тульской области Татьяне Рыбкиной оказать районной администрации содействие в этом вопросе и проработать календарь событий для будущих посетителей музейного комплекса, в том числе и молодежи, с учётом эпидобстановки.