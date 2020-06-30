Щекинские следователи выяснят причину происшествия в Первомайском



Как отмечают в региональном следственном управлении СКР, в двухэтажном доме в населенном пункте Щекинского района произошел хлопок газа.

В результате ЧП возник пожар. Однокомнатная квартира выгорела по всей площади, в двухкомнатной квартире выгорел зал и коридор по всей площади.

85-летний хозяин квартиры получил ожоги, он направлен в медицинское учреждение

Следователем произведен осмотр места происшествия, проводится опрос свидетелей и очевидцев, будут назначены необходимые экспертные исследования.