Алексей Дюмин: Не все главы своевременно реагируют на предупреждения регионального МЧС

Принять меры, чтобы в дальнейшем минимизировать ущерб от непогоды в муниципалитетах, поручил чиновникам губернатор Тульской области на совещании по ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений в регионе.

По словам начальника областного управления МЧС Алексея Павлова, за последнюю неделю в губернии выпали почти 2 месячные нормы осадков. Из-за сильных ливней затоплены 55 придомовых территорий в Киреевском районе и 3 — в Узловском. У Стрелецкой слободы в Веневском районе практический скрылся под водой низководный мост. Размыто два участка дороги в Дубенском и Суворовском районах. Имеются объездные пути.

Алексей Павлов отметил, что гидротехнические сооружения Советского, Черепетского, Пронского, Шатского водохранилищ работают в штатном режиме.

На данный момент в Суворовском районе ведется восстановление дорожного полотна на пострадавшей от ливней магистрали, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник. Движение по трассе планируется возобновить к 15 июня. Кроме того, в Ханине дополнительно укреплена плотина пруда.

Алексей Дюмин поручил Родиону Дуднику лично контролировать ход работ и открыть дорогу в обозначенные сроки.

В региональной столице непогода серьезных бед не натворила, отчитался сити-менеджер города Дмитрий Миляев. Зафиксировано 14 случаев отключения электроснабжения. Все неполадки устранены в нормативные сроки. Упали 13 деревьев, пострадавших нет. На обслуживание ливневой канализации были брошены дополнительные бригады — 6 экипажей оснащены водооткачивающими помпами и каналопромывочной машиной. Службы реагирования продолжают нести дежурство.

Алексей Дюмин отметил, что в Дедилове своевременно не было расчищено русло реки, из-за этого и произошло подтопление. Аналогичная проблема – и в Веневском районе.

«Ситуация с подтоплениями показала, что не все главы своевременно реагируют на предупреждения регионального МЧС. Вся информация было заблаговременно доведена, но не все муниципальные образования были в полной мере к ней готовы», — сказал глава региона.

Губернатор также напомнил, что главы должны следить за состоянием прибрежных территорий – проводить опиловку деревьев и уборку мусора, чтобы не допускать засора устьев. В Узловой, Донском, Туле вода не уходила длительное время. Это говорит о том, что после получения сигнала о приближающихся ливнях не были приняты меры по прочистке ливневой канализации.