Тулякам рассказали о причинах, по которым могут отказать в «кредитных каникулах»

Кредитные организации теперь обязаны объяснять клиентам причины отказа в предоставлении кредитных каникул или реструктуризации долга. Об этом сообщает Банк России.



Банк, микрофинансовая организация или кредитный кооператив обязаны в течение пяти дней рассмотреть заявку и сообщить заемщику либо о положительном рассмотрении требования об изменении кредитного договора, либо об отказе.

В случае отрицательного решения кредитор объяснит клиенту о причинах отказа одним из способов: по телефону, по почте, в личном кабинете заемщика, либо иным способом предусмотренным договором.

В конце мая в банки поступило 33,9 тысяч заявок от туляков об изменении условий кредитных договоров. На сегодняшний день рассмотрено 32, 5 тысяч обращений, 14,9 из которых с положительным ответом.

Около 17,7 тыс. туляков получили отказ на свои заявления. Самые распространённые причины – превышение максимального размера кредита, снижение дохода не подтверждено, отсутствие необходимых документов, наличие просроченной задолженности или иных негативных факторов.

Фото: metairiebank.com