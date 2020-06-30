В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 107

Четыре пациента в возрасте от 63 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 103, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 73 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 52 человека.COVID-19 в Тульской области за время пандемии подтвержден у 6686 человек, выздоровели 5494 пациента.
Всего в регионе умерли 107 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.