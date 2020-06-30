Плановые отключения воды в Туле сегодня: список адресов

30 июня в Туле по ряду адресов будет ограничена подача холодной воды в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ АО «Тулагорводоканал».

С 10.00 утра до окончания работ будет отключено водоснабжение на ул. Октябрьская, д.д. 78, 95, 95а, 95б, 95/13, 97, 99, 99а, ул. Галкина, д. 36, ул. Демидовская д.д. 68, 70, 70 к2, 179, ул. Пузакова, д.3а.

Ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на ул. Октябрьской, д.95. Там будет произведена замена задвижки диаметром 100 мм.

С 10.30 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в п. Барсуки. Это связано с производством ремонтно-восстановительных работ на территории ВНС.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.