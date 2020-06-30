За 5 дней туляки оштрафованы почти на 200 тысяч рублей за нарушение «коронавирусных» ограничений

С 22 по 26 июня Ленинский районный суд рассмотрел 35 дел об административных нарушениях, связанных с введением режима повышенной готовности в Тульской области.

32 дела касались нарушения обязательного масочного режима, размер штрафов варьировался от 1000 до 1800 рублей. Общая сумма составила 46300 рублей.

Оставшиеся 3 — несоблюдение санитарных и противоэпидемических мер. Суд обязал нарушителей заплатить в целом 145000 рублей.

Всего жители Тульской области отдали за невыполнение «коронавирусных» ограничений более 191 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Судебного департамента Тульской области.