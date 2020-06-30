Подозреваемый в убийстве 13-летней девочки задержан

Подозреваемый в убийстве 13-летней девочки задержан


Об этом сообщили в региональном Управлении МВД.

Напомним, что юная жительница поселка Бородинского Киреевского района ушла из дома и не вернулась 25 июня. На поиски были направлены полицейские, спасатели, росгвардейцы, активисты отряда «Лиза Алерт». На место происшествия выезжал начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Сергей Галкин

27 июня было заведено уголовное дело об убийстве. А на следующий день тело пропавшей девочки обнаружили в лесопосадке около населенного пункта.

По подозрению в злодеянии задержан нигде не работающий и ранее неоднократно судимый местный житель 1982 года рождения. В полиции выясняются обстоятельства тяжкого преступления.

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