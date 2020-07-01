К 500-летию Тульского кремля в регионе появятся новые музеи и экспозиции

Встречу по проведению культурных мероприятий в онлайн-формате провёл губернатор Алексей Дюмин вчера, 9 мая.

В связи с эпидемиологической ситуацией фестивали различного масштаба и тематики в традиционном формате проводиться не будут. По словам главы региона, в новом формате регион на достойном уровне провёл День Победы. С учётом этого опыта и ресурсов, которые есть, будут переформатированы и другие традиционные мероприятия.

Первый заместитель Губернатора Вячеслав Федорищев доложил, что летний туристический сезон в Тульской области в этом году должен был включать несколько основных событий. В рамках развития стратегии туризма планировалась реализация проекта «Оживший город», включающего ежедневные открытые представления в Туле и малых городах. Также этим летом планировалось проведение 500-летия Тульского кремля, 640-летия Куликовской битвы и V юбилейного фестиваля «Толстой». Теперь весь туристический сезон будет полностью переведён в цифровой формат.

К празднованию 500-летия Тульского кремля реставрируют объекты в Музейном квартале Тулы и в малых исторических городах, входивших в состав засечной черты. Все работы планируется закончить в срок. Также в Музейном квартале помимо хорошо знакомых тулякам федеральных музеев – «Ясная Поляна», «Куликово поле» и «Поленово», будет открыт филиал Государственного исторического музея.

Первый заместитель Губернатора предложил перенаправить средства, заложенные на проведение летних мероприятий, на оборудование и подготовку экспозиций в реставрируемых зданиях.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова дополнила, что уже стартовал масштабный виртуальный культурно-просветительский летний марафон «Тульский кремль и города Большой засечной черты». В течение 12 недель лета гостей по очереди будут принимать 12 городов Большой засечной черты. Будут проходить тематические лекции, конференции, виртуальные экскурсии, концерты, спектакли, мастер-классы. Проект стартовал 1 июня в Алексине, а завершится в Тульском кремле. Онлайн-трансляции доступны на федеральном культурном портале www.культура.рф, официальном сайте проекта www.тульскийкремль.рф и туристическом портале Тульской области www.visittula.com. В первую неделю марафона в Алексине виртуально побывали более 40 тысяч человек.

Говоря о фестивале «Толстой», Алексей Дюмин напомнил, что в следующем году музей-усадьба «Ясная Поляна» отмечает свой 100-летний юбилей. Он поручил своему первому заместителю создать в правительстве оргкомитет для подготовки юбилейных мероприятий.

Вячеслав Федорищев доложил о работах в центре Тулы. Он отметил, что в кремле за лето будет завершено воссоздание и музеефикация осадных дворов. В сентябре откроется археологическое окно, где будут представлены находки, сделанные на территории кремля. Продолжается восстановление наиболее сложного объекта – Успенского собора. К сентябрю планируется завершить фасадные работы, а затем в течение 3 лет продолжится восстановление иконостаса и росписи.

В сентябре для жителей и гостей региона откроется Музейный квартал. Все 26 исторических особняков на улице Металлистов начнут работу по различным профилям. Там разместятся гостиницы, рестораны и кафе, а также музейные экспозиции.

— В сентябре мы увидим улицу Металлистов совершенно новой и наполненной жизнью, – сказал Вячеслав Федорищев.

Глава региона поручил своему заместителю совместно с городскими властями уделить особое внимание состоянию улицы Металлистов и Казанской набережной и подготовить их к приему гостей.

Фото: yandex.ru