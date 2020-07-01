На средства регионального маткапитала туляки смогут приобрести компьютер

Соответствующие изменения в закон «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области» внес губернатор Алексей Дюмин.

Согласно документу, расширяются возможности использования выплаты. Отныне часть средств можно потратить на покупку компьютерного оборудования для школьника. Но на эти цели можно израсходовать не более 25 тысяч рублей.

Воспользоваться таким правом смогут семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, а также семьи, чей среднедушевой доход, не превышает региональный размер величины прожиточного минимума.

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