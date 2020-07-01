Рейтинговое агентство RAEX подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области

В июне рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области на уровне «ruA+». Рейтинг присвоен по российской национальной шкале со стабильным прогнозом и является долгосрочным.

В соответствии с рейтинговой шкалой рейтинг на уровне «ruA+» означает умеренно высокий уровень кредитоспособности (финансовой надежности), финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.

Впервые рейтинг Тульской области рейтинговым агентством Эксперт РА был присвоен в 2012 году на уровне «ruA+» и, несмотря на непростую ситуацию в экономике в целом по стране, Тульская область сохраняет свои позиции, что свидетельствует о взвешенной финансовой политике региона.
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