Рейтинговое агентство RAEX подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области

В июне рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области на уровне «ruA+». Рейтинг присвоен по российской национальной шкале со стабильным прогнозом и является долгосрочным.

В соответствии с рейтинговой шкалой рейтинг на уровне «ruA+» означает умеренно высокий уровень кредитоспособности (финансовой надежности), финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.