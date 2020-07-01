В Тульской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Четыре пациента в возрасте от 42 лет до 91 года с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 111, выздоровели свыше 5,6 тысячи, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области зарегистрированы 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел за сутки 151 человек."Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Заокского района, Ефремова и Алексина в возрасте от 42 лет до 91 года", — говорится в сообщении.

COVID-19 в Тульской области за время пандемии подтвержден у 6762 человек, выздоровели 5645 пациентов. Всего в регионе умерли 111 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.