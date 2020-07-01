В Тульской области с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 3,9%

Согласно распоряжению российского правительства, с 1 июля в стране тарифы на услуги ЖКХ вырастут в среднем на 4%. В Тульской области повышение составит 3,9%.

Наименьший рост будет в Ненецком автономном округе -2,4%, наибольший — в Чечне -6,5%. В Москве тарифы вырастут на 5%, в Петербурге — на 3,8%.

Что касается наших соседей по региону, то в большинстве из них повышение коммунальных тарифов будет меньше, чем у нас. Так, во Владимирской, Ивановской, Калужской, Орловской, Рязанской, Брянской областях оно составит 3,6%. Выше, чем в Тульской области они будут в Белгородской – 4%, Воронежской – 4%, Липецкой -4% и Московской — 4,1% областях.

Повышение коммунальных тарифов в России с 2013 года происходит раз в год с 1 июля.