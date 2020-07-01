В Тульской области отменен режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет

Согласно изменениям в указе губернатора Тульской области в регионе не продлен режим обязательной самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет. Дополнительной информации о продлении ограничений в документе не содержится.

Напомним, в регионе из-за коронавируса продолжает действовать обязательный «масочный режим». Защитные средства необходимо носить в помещениях, общественном транспорте и на остановках.

Также в области по-прежнему закрыты кафе (работают лишь летние веранды) и торговые центры.

За последние сутки в регионе выявлено 76 новых случаев коронавируса. Всего в области 6762 заболевших. Самый большой прирост зараженных за сутки зафиксирован в Туле (+23).