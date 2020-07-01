В Тульской области завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию

1 июля в 20.00 завершилось общероссийское голосование по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ. В Тульской области закрылись все 1093 постоянных и 16 временных участков для голосования. Начался подсчет голосов.

— На всех постоянных участках для голосования Тульской области будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым QR-кодом и ускоренного ввода данных протоколов в государственную автоматизированную систему «Выборы». Использование машиночитаемого кода позволяет в несколько раз ускорить ввод и передачу информации об итогах голосования, а также исключить повторный ввод протоколов в ГАС «Выборы» и другие технические ошибки, – сказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

Ускорят подсчет голосов комплексы обработки избирательных бюллетеней. Их в регионе 110 штук, все они установлены на участках для голосования в Туле.

Результаты голосования в Тульской области планируется подвести до 4 часов утра 2 июля.