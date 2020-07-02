Алексинцев приглашают проследить за развитием рыбного промысла на Оке



В рамках проведения виртуального культурно – просветительского летнего марафона «Тульский кремль и города Большой засечной черты» Алексинский художественно-краеведческий музей приглашает на видеовыставку «Рыбный промысел на Оке – от истории к современности».

«Ожившие экспонаты» музея: охотники на привале, рыбак с уловом, крестьянская семья и Иван Грозный расскажут свои истории зрителям.

Она дает возможность проследить развитие рыбного промысла на Оке с давних времен до современности.