Алексинцев приглашают проследить за развитием рыбного промысла на Оке

Алексинцев приглашают проследить за развитием рыбного промысла на Оке


В рамках проведения виртуального культурно – просветительского летнего марафона «Тульский кремль и города Большой засечной черты» Алексинский художественно-краеведческий музей приглашает на видеовыставку «Рыбный промысел на Оке – от истории к современности».

«Ожившие экспонаты» музея: охотники на привале, рыбак с уловом, крестьянская семья и Иван Грозный расскажут свои истории зрителям. 

Она дает возможность проследить развитие рыбного промысла на Оке с давних времен до современности.

Видео доступно по ссылке  https://youtu.be/BxJ6N-Ln85c
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