Тулячка избила беспомощную пенсионерку фаянсовой тарелкой

47-летняя местная жительница признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В марте 2020 года женщина, ухаживающая за пенсионеркой, сначала фаянсовой тарелкой ударила по голове пожилую женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте преступления.

Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.