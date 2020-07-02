Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ. Такую информацию публикуют РИА Новости.

— Первое июля смотрится как подходящий день для голосования по поправкам в Конституцию, — предложил глава государства.

Говоря о возможной дате голосования, президент отметил, что необходимо, чтобы россияне не отвлекались на окружающую ситуацию, в том числе на коронавирус.

— Нужно дать возможность людям все-таки сосредоточиться именно на поправках в основной закон — в Конституцию, — сказал президент.

Путин подчеркнул, что это «важный документ сам по себе, поэтому нужно, чтобы люди принимали это решение вне зависимости от каких-либо текущих ситуаций, в том числе с коронавирусной инфекцией».

Фото: ria.ru