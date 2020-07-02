Туляки станут меньше платить за ЖКХ

Губернатор Алексей Дюмин подписал изменения в Закон Тульской области «О размере регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», сообщает региональный штаб.

От размера регионального стандарта зависит субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Чем ниже региональный стандарт, тем больше людей могут получить такую субсидию.

Федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату ЖКХ составляет 22%.

Принятый закон снижает размер этой доли в Тульской области с 22 до 15%. С 1 июня региональный стандарт максимально допустимой доли расходов будет составлять:

при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина 6000 и менее рублей в месяц – 8% (ранее 10%);

при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 6000 рублей в месяц, но не более 7500 рублей в месяц – 13% (ранее 15%);

при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 7500 рублей в месяц – 15% (ранее 22%).