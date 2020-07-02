В Тульской области расчищают русла рек Оки и Упы

В Тульской области расчищают русла рек Оки и Упы

. В рамках нацпроекта «Экология» в Тульской области началась самая масштабная за последние годы расчистка русел рек Ока и Упа, что позволит улучшить экологическое состояние водных объектов и создать условия для развития туризма, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

«Это самые масштабные работы по очистке русел рек, протекающих в нашем регионе, за последние годы. Мы стремимся не только улучшить экологическое состояние водных объектов, но и создать более комфортные условия для отдыха на воде наших жителей, а также для развития туризма», — отметил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, который проинспектировал работы в городе Белеве.

По словам собеседника агентства, на водном объекте работает специальная техника, которая удаляет со дна отложения ила. Он обезвоживается в геотубах и вывозится на захоронение.

Удаляется также сорная растительность. Расчистка ведется на протяжении порядка 2,5 километров, объем выемки ила составит 32 тысячи кубометров. Аналогичные работы по очистке русла начались на реке Упе в черте города Одоев.Как отметил представитель правительства региона, работы проводятся на средства федерального бюджета.

«По поручению губернатора Алексея Дюмина было заключено соглашение с Минприроды России. Расчистка рек была включена проект „Сохранение уникальных водных объектов“ нацпроекта „Экология“», – сказал он.
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