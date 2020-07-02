Стало известно, как изменятся тарифы на ЖКХ в Тульской области

Согласно распоряжению российского правительства, с 1 июля в стране тарифы на услуги ЖКХ вырастут в среднем на 4%. В Тульской области повышение составит 3,9%.

Разобрались, на сколько и какие именно услуги подорожают.

Стоимость услуги по вывозу твердых коммунальных отходов во второй половине 2020 года останется на действующем уровне и будет действовать до 1 июля 2021 года.

Изменение тарифов на электрическую энергию и природный газ составит:

на электроэнергию – 5%;

на природный газ – 2,9%.

С 1 июля плата за тепловую энергию изменится на 3,7%.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 июля изменится на 4,5% и 6,1% соответственно.

Напомним, повышение коммунальных тарифов в России с 2013 года происходит раз в год.