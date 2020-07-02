Около 5% всех случаев коронавируса в ЦФО приходятся на Тульскую область

Анализ распределения всех выявленных случаев по регионам ЦФО в апреле-июне, а также прирост выявленных случаев коронавируса за последний месяц провели в проектном офисе ИЦК.

В Тульской области по итогам трех месяцев этот показатель равен 5%, а с начала апреля только 2% выявленных случаев COVID-19 в ЦФО зафиксированы в Тульской области.

Эксперты отмечают, что за последний месяц число выявленных заболевших инфекцией увеличилось на 73%. Этот показатель ниже среднего среди регионов ЦФО (92%).

Наименьший прирост выявленных случаев в ЦФО отмечен в Рязанской и Московской областях (по 48%). Наибольший рост зафиксирован в Воронежской области 274%. Наибольшая доля выявленных случаев за весь период приходится на Московскую область (42%), а наименьшая — на Костромскую (около 1%).