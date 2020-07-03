В Новомосковске распространением героина занимался иностранец



39-летнего ранее судимого жителя центрально-азиатской страны задержали сотрудники полиции.

По предварительным данным, мужчина распространял наркотики на территории города химиков. Злоумышленника застали на месте преступления, когда он прятал зелье в тайнике-закладке. При себе у иностранца обнаружилась крупная партия героина, рассортированная по 39 сверткам. Один из них, весом 150 граммов, подозреваемый только забрал из так называемой «закладки» и в дальнейшем намеревался его расфасовать и продать. Остальные 38 свертков были расфасованы по 1 грамму.

Кроме того, стражи порядка обнаружили 11 тайников в психоактивными веществами: туда наркоторговец уже успел наведаться.

Дома у гостя из Центральной Азии – на съемной квартире в Узловой – изъято обнаружено еще 50 гр. героина, упаковочный материал и электронные весы.

Задержанный мужчина признался в злодеяниях. Возбуждено уголовное дело.

Фото: УМВД по Тульской области