Почему пряник называли Государем, рассказывают алексинские библиотекари

В рамках виртуального марафона «Тульский кремль и Большая засечная черта» Алексинской централизованной библиотечной системой имени князя Г.Е. Львова подготовлен видеоролик «Пряничные истории «Тульский Государь».

Тульский пряник известен с 1685 года – именно эта дата считается днем рождения сладкого символа Тулы. Его уважительно величали «Государь» и подавали как особый деликатес на праздничных застольях, его любили все: и крестьяне, и дворяне от мала до велика.

Профессия пряничного мастерства, как и рецепты приготовления этого знаменитого лакомства, передавались по наследству, и существовали целые династии умельцев, мастеров выпечки этого удивительного русского шедевра пряничного искусства.

Пользователи узнают об истории происхождения лакомства, процессе его изготовления, рецептуре и тайнах приготовления, об уникальной форме для пряников и особой начинке, огромном разнообразии пряников и фантазии тульских мастеров.

Также зрителей ждет мастер-класс «Туле с любовью!» по росписи пряника пищевыми красителями и украшению посыпками.

Видео доступно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=jbwvWwMpnBA&feature=emb_logo