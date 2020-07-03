УГИБДД по Тульской области получило новые автомобили

3 июля губернатор Тульской области передал региональной Госавтоинспекции новые автомобили. Глава региона поздравил сотрудников областного УГИБДД УМВД с их профессиональным праздником.

Особо отличившихся сотрудников отметили региональными наградами и подарками. Глава УМВД по Тульской области Сергей Галкин выразил Алексею ДюМину благодарность за его внимание к работе ведомства.

Губернатор, в свою очередь, отметил, что сотрудники ГИБДД вносят серьезный вклад в снижение аварийности и в повышение безопасности дорожного движения.