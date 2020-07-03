Под Тулой суд заменил должнику штраф на ограничение свободы

Судебные приставы рассмотрели исполнительное производство в отношении жителя Новомосковска Тульской области. Как оказалось, ранее он был привлечен к уголовной ответственности фиктивную постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. Мужчина обязан был выплатить штраф в размере 100 000 рублей.

Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, также ему было разъяснено его право обратиться в суд за рассрочкой платежа. Осужденный воспользовался данным правом, суд принял положительное решение о предоставлении рассрочки, однако ни одного платежа должник не внес и всячески уклонялся от исполнения наказания.

В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем в суд направлено представление о замене штрафа другим видом наказания.

Решением суда уголовный штраф заменен на 1 год и 7 месяцев исправительных работ с удержанием 20% из заработной платы осужденного в доход государства.

.