Экстремальная жара диктует правила режима работы и отдыха

Жаркая погода приводит к ухудшению условий труда как на открытом воздухе, так и в офисах без кондиционера, объясняют санитарные врачи.

При повышении температуры воздуха в помещении до 28,5 градусов рекомендуется сокращать рабочее время на 1 час. При достижении отметки в 29 градусов – на два часа, при температуре выше 30 градусов – на четыре часа.

На открытом воздухе при температуре воздуха выше 30 градусов и выше продолжительность периодов работы должна составлять 15-20 минут с последующим отдыхом не менее 10-12 минут в охлаждаемых до 24-25 градусов офисах.

Суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 — 5 часов для людей, работающих в специальной одежде и 1,5 — 2 часа для людей, работающих без специальной одежды.

Чтобы не получить тепловой удар надевайте одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

Пейте больше воды.

Напомним, в Тульской области метеопредупреждение объявлено на 4 июля. Ожидается гроза и порывы ветра до 12-17 метров в секунду. При этом будет достаточно жарко и душно.