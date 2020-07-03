Тульские следователи проведут личный прием граждан

10 июля 2020 года с 10:00 в поселке Бородинский Киреевского района Тульской области и.о. руководителя следственного управления СК России по Тульской области Усовым Владимиром Владимировичем, прокурором Тульской области Прасковым Романом Сергеевичем и начальником УМВД России по Тульской области Галкиным Сергеем Александровичем будет проведен личный прием граждан.

В ходе личного приема граждан можно задать вопросы по  деятельности правоохранительных органов и органов профилактики Киреевского района Тульской области.

Гражданину необходимо при себе иметь паспорт, заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению руководителями правоохранительных органов; документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения.

Личный прием будет проходить в здании ДК поселка Бородинский Киреевского района Тульской области по улице Советская, д.4а. 

Для записи на личный прием позвоните по номеру: (4872) 30-49-06, 30-49-43, 30-49-44.

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