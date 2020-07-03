Тульские предприниматели активно пользуются федеральными мерами поддержки

606 бизнесменов региона обратились за предоставлением кредитных каникул или реструктуризации на общую сумму 2,3 млрд рублей. 519 заявок одобрено. Об этом 1 июня на брифинге в здании областного правительства рассказал председатель комитета по предпринимательству Вячеслав Романов

По словам руководителя ведомства, отсрочка по уплате налоговых платежей и страховых взносов предоставлена 12 предприятиям малого бизнеса

Более 227 млн рублей выдано компаниям в рамках программы «0% кредита под зарплату». Это позволило 142 субъектам МСП сохранить рабочие места.

96 арендаторам предоставлена отсрочка по уплате арендных платежей за пользование государственным имуществом Тульской области.

Также введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.