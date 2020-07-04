Тулякам пообещали снижение стоимости аренды жилья

Спроса нет, и владельцам приходится идти на уступки. Об этом свидетельствует исследование портала «Мир квартир».

В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%.

Так, в Тульской области цена на аренду «однушки» снизилась на 3 процента. И сейчас составляет, в среднем, 14303 рубля.

Самое заметное падение отмечено в Тольятти, Санкт-Петербурге, Челябинске, Улан-Удэ и Кемерове.

При этом в отдельных городах цены подросли, прежде всего — на юге России: в Сочи, Севастополе, Симферополе, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Это связано с подготовкой к к курортному сезону, отмечают эксперты портала.