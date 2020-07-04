Российские конькобежки из группы Клевчени начали первый сбор в Коломне

Женская спринтерская команда сборной России по конькобежному спорту начала свой первый централизованный предсезонный сбор.

Сбор проходит в Коломне, куда спортсменки начали заезжать еще 1 июля."Группа (тренера) Сергея Клевчени сегодня приступила к тренировкам на сборе уже в полном составе — с теми, кто вчера проходил углубленное медицинское обследование", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза конькобежцев России.