Российские конькобежки из группы Клевчени начали первый сбор в Коломне

Женская спринтерская команда сборной России по конькобежному спорту начала свой первый централизованный предсезонный сбор.

Сбор проходит в Коломне, куда спортсменки начали заезжать еще 1 июля."Группа (тренера) Сергея Клевчени сегодня приступила к тренировкам на сборе уже в полном составе — с теми, кто вчера проходил углубленное медицинское обследование", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза конькобежцев России.

До этого сбора из группы Клевчени на первое тренировочное мероприятие в Тульской области заезжала только призер чемпионатов мира Ангелина Голикова. В составе команды на сборе в Коломне в частности начали подготовку к сезону призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина, призер чемпионатов мира Дарья Качанова.
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