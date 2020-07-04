Туляк, напавший с ножом и огнетушителем на сотрудников букмекерской конторы, отправился в колонию



Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

Дерзкое разбойное нападение на организацию произошло в конце зимы нынешнего года. Как удалось выяснить следователям, вечером 22 февраля 37-летний косогорец ворвался в контору, ударил охранника огнетушителем по голове и, угрожая кассиру ножом, потребовал деньги и ценности. Сотрудница организации испугалась и отдала 5 тысяч рублей и 2 бутылки пива. После этого злодей покинул помещение.

По решению суда разбойник ближайшие 4,5 года проведет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Фото: rusmig.press