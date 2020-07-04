На пляже ясногорскую молодёжь обокрала пара из Ревякино



На пляже «Волгодон» недалеко от деревни Федяшево отдыхающая молодежь обнаружила пропажу смартфонов.

За один день из рюкзаков молодых людей пропали четыре телефона. Вместе с гаджетом у одного из них исчезли и наличные средства на сумму 1200 рублей.

Впоследствии один из телефонов был возвращен владельцу. Его нашли на территории общественного пляжа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данные преступления совершили мужчина и женщина — жители поселка Ревякино.