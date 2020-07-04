На пляже ясногорскую молодёжь обокрала пара из Ревякино

На пляже ясногорскую молодёжь обокрала пара из Ревякино


На пляже «Волгодон» недалеко от деревни Федяшево отдыхающая молодежь обнаружила пропажу смартфонов.

За один день из рюкзаков молодых людей пропали четыре телефона. Вместе с гаджетом у одного из них исчезли и наличные средства на сумму 1200 рублей.

Впоследствии один из телефонов был возвращен владельцу. Его нашли на территории общественного пляжа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данные преступления совершили мужчина и женщина — жители поселка Ревякино.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения подписка о невыезде.
Источник

Новости

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru