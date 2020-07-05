Забыл про камеру. Голый испанский политик оскандалился перед коллегами

Лидер Социалистической партии рабочих в испанском городе Торрелавега Бернардо Бустильо вынужден был уволиться после того, как случайно прошелся голым перед камерой во время онлайн-совещания, сообщает РЕН ТВ.
В Сети появилась запись отрывка видеоконференции испанских политиков, в ходе которой один из них предстает перед камерой голым.
Как выяснилось позже, встреча сильно затянулась, и генсек партии, уже опаздывая на вторую работу, решил принять душ. Он взял с собой ноутбук в ванную, однако забыл о том, что камера не выключена.
Скандальную видеозапись увидели как другие политики из города Торрелавега, так и журналисты и зрители телеэфира. После этого Бернардо Бустильо принял решение покинуть пост, чтобы, по его словам, окончательно не испортить репутацию партии.
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