В Туле продолжается благоустройство и озеленение территории

В областной столице продолжаются работы по озеленению и уборке улиц города.

Так, завершены прополка, рыхление, стрижка и обрезка кустарника в сквере «Памяти погибших железнодорожников», на мемориале «Защитникам неба Отечества», на пересечении пр. Ленина и ул. Болдина и на ул. Воздухофлотской. По городу осуществляется полив зеленых насаждений, сообщает городская администрация.

Продолжается окос сорняков, сбор мусора, веток, очистка от смета, уборка детских и контейнерных площадок, ликвидация стихийных свалок, удаление незаконной рекламы. На улицах М. Тореза, Л. Толстого, Агеева, Тимирязева, Академика Обручева, Жаворонкова, Ф. Энгельса, Кабакова приводят в порядок тротуары.