Тулячку, вынесшую товар и супермаркета, задержали полицейские

Добычей злоумышленницы стали продукты питания, сообщает региональное Управление МВД.

Как рассказали в полиции, заявление о краже товаров поступило в дежурную часть из супермаркета, расположенного на проспекте Ленина в Туле. Администратор магазина пожаловалась на женщину, которая открыто вынесла похищенное.

По подозрению в преступлении задержали нигде не работающую 57-летнюю представительницу цыганского этноса. Женщина созналась в содеянном.

Стражи порядка проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: vop.ru

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