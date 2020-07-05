Тулячку, вынесшую товар и супермаркета, задержали полицейские

Добычей злоумышленницы стали продукты питания, сообщает региональное Управление МВД.
Как рассказали в полиции, заявление о краже товаров поступило в дежурную часть из супермаркета, расположенного на проспекте Ленина в Туле. Администратор магазина пожаловалась на женщину, которая открыто вынесла похищенное.
По подозрению в преступлении задержали нигде не работающую 57-летнюю представительницу цыганского этноса. Женщина созналась в содеянном.
Стражи порядка проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Фото: vop.ru