Белев готовится принять эстафету у Алексина

С 8 по 14 июня в рамках виртуального культурно-познавательного летнего марафона «Тульский кремль и города Большой засечной черты» пройдет неделя Белёва.

Программа разделена на четыре тематических блока: «Большая засечная черта. Белевский рубеж», «Белев – живая душа России», «Белев-православный», «От истоков до дня сегодняшнего…».

Жителей региона ждет более 30 мероприятий, они будут проводиться ежедневно. Среди них — мастер-классы по плетению белевского кружева и прядению, виртуальная экскурсия по Свято-Введенскому Макарьевскому Жабынскому мужскому монастырю, презентация азбуки Большой засечной черты, региональные краеведческие онлайн-чтения «Города Большой Засечной черты». В рамках проекта «Архивная среда» состоится лекция «Белёв – крепость на засечной черте», запланирован концерт ансамбля «Куликово поле», онлайн-трансляция «Трещотки в песенно-обрядовой культуре деревни Кураково Белёвского района Тульской области».

Кроме того, туляки и виртуальные гости Белева услышат музейные истории о тайнах и загадках деревни Сныхово, посетят презентацию «Белев времен Ивана Грозного».