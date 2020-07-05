Виновных в организации свалки в лесу у Селиванова установит полиция

Место складирования отходов на днях обнаружено в лесном массиве недалеко от села Селиваново. Напомним, по мнению жителей, сообщивших в районную администрацию о нарушении, в Тульских засеках были оставлены просроченные овощи и фрукты из продовольственного магазина либо супермаркета.

На место были направлены сотрудники Крюковского участкового лесничества для выяснения обстоятельств и принятия мер. Установлено, что несанкционированная свалка пищевых и иных отходов, действительно, имеет место быть на одном из лесных участков. Лиц, причастных к размещению отходов, пока установить не удалось.

Для проведения проверки на место был направлен участковый оперуполномоченный. В настоящее время проверка продолжается.

Убрать мусор сотрудники лесничества попросили регионального оператора по обращению с отходами.