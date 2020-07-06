Более 161,6 млн рублей выделено региону на июльские выплаты медикам

Средства будут перечислены врачам и медсестрам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, регионы получат из федерального бюджета в общей сложности около 7,5 млрд рублей. В Тульскую область направят 161 млн 664 тыс 100 рублей.

Напомним, что изначально было принято решение, что пособие медикам будет выплачиваться в течение трёх месяцев, с апреля по июнь. Затем этот срок был продлён до конца лета.

Выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени. Врачи получают по 80 тыс. рублей. Средний медицинский персонал – по 50 тыс. рублей, столько же – врачи скорой помощи. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых – по 25 тыс. рублей.

Фото: mtdata.ru