Губернатор подписал ряд законов о поддержке субъектов предпринимательства

В рамках развития третьего пакета мер по поддержке субъектов предпринимательства губернатор Алексей Дюмин подписал ряд законов Тульской области.

Закон Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об инвестиционном налоговом вычете» поможет улучшить инвестиционный климат, повысить эффективность мер господдержки и стимулировать привлечение инвестиций в социальную сферу. Согласно этому закону для организаций, осуществивших свыше 500 млн рублей, размер инвестиционного налогового вычета будет составлять 70% суммы расходов в отношении расходов налогоплательщика на первоначальную стоимость основных средств, а размер ставки для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета уменьшен до 7%. Дополнительно право на применение инвестиционного налогового вычета установлено для налогоплательщиков, сделавших пожертвования учреждениям культуры и некоммерческим организациям (фондам), а также тем, кто вложился в создание объектов социальной инфраструктуры и передал их в государственную (муниципальную) собственность. При этом предельные суммы расходов, учитываемых при определении инвестиционного налогового вычета, будут составлять 90 и 80 % соответственно. Для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета для таких организаций установлена ставка 5%.

Закон позволит улучшить инвестиционный климат, повысить эффективность мер государственной поддержки и стимулировать привлечение инвестиций в социальную сферу.

Закон «О внесении изменений в статью 1 Закона Тульской области «Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения» направлен на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в сложившейся эпидемиологической ситуации. Законом на 2020 год установлены пониженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения в размере 7%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и 3%, если объектом налогообложения являются доходы для 11 видов деятельности (полиграфия, перевозки пассажиров в междугородном сообщении, деятельность вокзалов и автостанций, издательская деятельность, деятельность информагентств, реклама, фотография, перевод, автошколы, стоматология, массажные салоны).

Закон «О внесении изменения в Закон Тульской области «О налоге на имущество организаций» уменьшает сумму налога на имущество организаций, исчисленного за налоговый период 2020 года, на сумму снижения (освобождения от уплаты) арендной платы арендаторам для налогоплательщиков, которые являются арендодателями принадлежащих им нежилых зданий, являющихся торговыми центрами, и(или) помещений в них, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Если сумму снижения (освобождения от уплаты) арендной платы превысит сумму налога по итогам 2020 года, налогоплательщик вправе уменьшить сумму налога в последующих четырех налоговых периодов, следующих непрерывно.

Такая льгота позволит снизить финансовую нагрузку на арендаторов коммерческой недвижимости, чья деятельность была приостановлена в связи с введением в Тульской области режима повышенной готовности.

Закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «О льготном налогообложении при осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений на территории Тульской области» уменьшает со 100 млн рублей до 20 млн рублей сумму минимальных инвестиций, необходимых для получения льгот по налогу на имущество организаций для инвесторов, осуществивших ввод в эксплуатацию объекта недвижимого имущества на территории Тульской области в соответствии с инвестиционным проектом в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Исключение составляют объекты, включенные в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

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